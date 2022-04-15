Медведева рассказала, как ей помогла Тарасова во время пандемии

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, какую роль в её спортивной карьере играет заслуженный тренер Татьяна Тарасова.
Медведева рассказала, как ей помогла Тарасова во время пандемии
  • РИА Новости

«Когда начался карантин, я попала обратно в Россию. В Канаде уже не было возможности тренироваться, у меня было несколько месяцев, когда я тренировалась в ЦСКА непосредственно с Татьяной Анатольевной», — цитирует Медведеву «Чемпионат».

Фигуристка добавила, что Тарасова приходила на каждую её тренировку,  как бы тяжело тренеру это ни давалось, она всегда старалась помочь и подправить программу.

«Как раз замечания были про мелочи, про детали, составляющие искусство программы. Татьяна Анатольевна в тяжёлый период жизни мне очень сильно помогла как тренер», — заключила Медведева.

Напомним, что 15 и 16 апреля во дворце спорта «Лужники» Илья Авербух представит гала-шоу, посвящённое 75-летию заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

Ранее Тарасова высказалась о заработке олимпийской чемпионки в командном турнире фигуристов Камилы Валиевой.

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