Тарасова: фигуристам не платят за просиживание штанов на скамейке запасных

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о заработке олимпийской чемпионки в командном турнире фигуристов Камилы Валиевой.

«Для неё это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные. В фигурном катании всё строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спорта, прямо скажем, недешёвый», — цитирует Тарасову Sport24.

Согласно рейтингу «КП Спорт», самой большой доход за сезон был у Камилы Валиевой. Она заработала за соревновательный год $111 тыс. Фигуристка выиграла два этапа Гран-при, чемпионат России и Европы, а также в составе сборной России победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова отказались от общения с прессой после шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Москве.