Олимпийский чемпион Кондратюк принял военную присягу на службе в Самаре
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«Всего 193 спортсмена пополнили спортивные роты ЦСКА, дислоцирующиеся в Самаре, Балашихе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ватутинках в Москве. Среди новобранцев — Марк Кондратюк», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Торжественный ритуал приведения к военной присяге членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в пяти спортивных ротах ЦСКА, прошла на площади Славы в Самаре.
18-летний спортсмен является заслуженным мастером спорта, олимпийским чемпионом 2022 года в Токио в командном турнире фигуристов и чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что Кондратюк будет проходить срочную военную службу в Балашихе.