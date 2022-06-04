Олимпийский чемпион Кондратюк принял военную присягу на службе в Самаре

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В Минобороны России сообщили, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Марк Кондратюк принял военную присягу.
Олимпийский чемпион Кондратюк принял военную присягу на службе в Самаре
  • © Anadolu Agency

«Всего 193 спортсмена пополнили спортивные роты ЦСКА, дислоцирующиеся в Самаре, Балашихе, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ватутинках в Москве. Среди новобранцев — Марк Кондратюк», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Торжественный ритуал приведения к военной присяге членов сборных команд России по олимпийским видам спорта, отобранных для дальнейшего прохождения службы в пяти спортивных ротах ЦСКА, прошла на площади Славы в Самаре.

18-летний спортсмен является заслуженным мастером спорта, олимпийским чемпионом 2022 года в Токио в командном турнире фигуристов и чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что Кондратюк будет проходить срочную военную службу в Балашихе.

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