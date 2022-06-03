Железняков уверен, что Щербакова и Валиева не завершат карьеру из-за участия в летних шоу

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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал информацию о том, что олимпийские чемпионки Анна Щербакова и Камила Валиева выступят в летних шоу.
Железняков уверен, что Щербакова и Валиева не завершат карьеру из-за участия в летних шоу
  • РИА Новости

«Нет, это не сигнал к окончанию карьеры. Фигурное катание — это то, чем они занимаются с самого детства. Это их образ жизни», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

По его словам, спортсменкам нужно как-то выпускать энергию. Он отметил, что главное, чтобы они направляли её в правильное русло и подавали правильный пример.

Валиева будет выступать в шоу Татьяны Навки до 30 сентября.

Щербакова примет участие в турне Ильи Авербуха, которое завершится 8 августа.

Ранее Железняков прокомментировал допинг-историю Валиевой.

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