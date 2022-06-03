Железняков уверен, что Щербакова и Валиева не завершат карьеру из-за участия в летних шоу
- РИА Новости
«Нет, это не сигнал к окончанию карьеры. Фигурное катание — это то, чем они занимаются с самого детства. Это их образ жизни», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».
По его словам, спортсменкам нужно как-то выпускать энергию. Он отметил, что главное, чтобы они направляли её в правильное русло и подавали правильный пример.
Валиева будет выступать в шоу Татьяны Навки до 30 сентября.
Щербакова примет участие в турне Ильи Авербуха, которое завершится 8 августа.
Ранее Железняков прокомментировал допинг-историю Валиевой.