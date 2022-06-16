Медведева: трачу деньги на эмоции и впечатления, для меня это инвестиция в себя

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, на что предпочитает тратить заработанные деньги.

«Прежде всего деньги — это возможности. У меня, как и у каждого человека в нашей стране, есть и доходы, и расходы, значительные доходы, поэтому их надо сберегать и инвестировать. Я трачу деньги на эмоции и впечатления, для меня это некая инвестиция в себя», — заявила Медведева в прямом эфире на платформе «Финуслуги».

22-летняя фигуристка подчеркнула, что она способна быть более продуктивной. Медведева дала понять, что в вопросе финансов и инвестиций она доверяет своей семье.

«В моём случае — маме. С её поддержкой было куплено жильё, в котором я сейчас нахожусь, и был открыт свой бизнес», — сказала она.

По словам Медведевой, она следит за ставками или экономическими новостями по мере возможности.

Медведева завоевала две серебряные медали Игр-2018 в Пхёнчхане (Южная Корея). Она также является двукратной чемпионкой мира.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что вслед за Аллой Пугачёвой и Максимом Галкиным Россию покинет Медведева.