Тихонов: вслед за Пугачёвой и Галкиным Россию покинет Медведева

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал возможную смену гражданства российскими спортсменами.
Тихонов: вслед за Пугачёвой и Галкиным Россию покинет Медведева
  • РИА Новости

«Что я могу сказать… Вслед за Галкиным и Пугачёвой поедет Медведева. Но я думаю, что все, кто покинул Россию, об этом жалеют. Россия, невзирая на все недостатки и беззаконие, обречена на победу», — цитирует Тихонова Metaratings.

Он добавил, что против смены гражданства российскими спортсменами, но никто не может запретить им уехать. Тихонов также отметил, что нужно создать такие условия, чтобы спортсмены не хотели покидать Россию.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. 

Ранее Евгения Медведева заявила, что российские фигуристы начнут подумывать о смене гражданства, устав от давления на них.

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