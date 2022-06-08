Медведева: не удивлюсь, если российские фигуристы начнут думать о смене гражданства

Двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева заявила, что российские фигуристы начнут подумывать о смене гражданства, устав от давления на них.

«Давление на спортсменов у наших СМИ и некоторых оголтелых любителей фигурного катания в крови. Не удивлюсь, если наши фигуристы начнут подумывать о смене гражданства только потому, что устанут от всего этого. Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», — написала Медведева в Telegram-канале.

Конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) отклонил предложение Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами. Большинство делегатов конгресса проголосовали против предложения России. Также на собрании было принято решение поэтапно повысить возрастной ценз в фигурном катании до 17 лет. Конгресс проходит с 6 по 10 июня в Пхукете.

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём отношении к возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.