Тарасова рассказала о своём отношении к возможной смене гражданства фигуристами

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём отношении к возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.
Тарасова рассказала о своём отношении к возможной смене гражданства фигуристами
  • РИА Новости

«Конечно, если мы не будем защищены — тренеры, спортсмены, — то, получается, в ноль работать? Многие тренеры потеряют работу, поэтому могут уехать работать на Запад» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что конгресс ISU отклонил предложение ФФККР ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами.

7 июня Дэйв Лис сообщил, что Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дианы Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Ранее Тарасова назвала истинную причину повышения возрастного ценза.

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