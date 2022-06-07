Тарасова рассказала о своём отношении к возможной смене гражданства фигуристами

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о своём отношении к возможной смене спортивного гражданства российскими фигуристами.

«Конечно, если мы не будем защищены — тренеры, спортсмены, — то, получается, в ноль работать? Многие тренеры потеряют работу, поэтому могут уехать работать на Запад» — приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что конгресс ISU отклонил предложение ФФККР ужесточить правила смены спортивного гражданства фигуристами.

7 июня Дэйв Лис сообщил, что Этери Тутберидзе подтвердила информацию о переходе Дианы Дэвис в сборную США. Он также сообщил, что российский специалист хочет тренировать в США. Но Тутберидзе заявила, что эта новость является фейковой.

Ранее Тарасова назвала истинную причину повышения возрастного ценза.