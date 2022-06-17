Фигуристы Тарасова и Климов сыграли свадьбу

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Фёдор Климов сыграли свадьбу.

Тарасова в паре с Владимиром Морозовым стала серебряной призёркой Игр в Пекине, а также трижды выигрывала чемпионат мира.

Климов выступал в паре с Ксенией Столбовой. Вместе они завоевали золото в команде и серебро в парных соревнованиях на ОИ-2014 в Сочи. В настоящее время Фёдор работает тренером.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова обладательницы серебряной медали Александры Трусовой, которая считает, что заслужила золото на Играх в Пекине.