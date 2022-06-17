Щербакова сохранила первое место в рейтинге ISU

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова сохранила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU).

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что в рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации.

По итогам сезона-2021/22 на счету 18-летней фигуристки оказалось 3065 баллов. Александра Трусова занимает четвёртое место в списке (2410). На пятой позиции Камила Валиева (1975). Девятое место — Елизавета Туктамышева (1746).

Напомним, что Анна является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

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