Щербакова сохранила первое место в рейтинге ISU
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Об этом сообщается на сайте организации.
Отмечается, что в рейтинге ISU учитываются баллы по итогам выступления на турнирах под эгидой организации.
По итогам сезона-2021/22 на счету 18-летней фигуристки оказалось 3065 баллов. Александра Трусова занимает четвёртое место в списке (2410). На пятой позиции Камила Валиева (1975). Девятое место — Елизавета Туктамышева (1746).
Напомним, что Анна является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
Ранее Щербакова рассказала, как сдала ЕГЭ по математике.