Трусова: Олимпиада очень сильно повлияла на моё изменение
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«Я всегда люблю пробовать новое, и, когда прошла Олимпиада, я решила, что, наверное, сейчас момент, когда я могу попробовать что-то новое, разное», — приводит слова Трусовой «Матч ТВ».
По её словам, она хотела попробовать свои силы в прыжках в длину, а затем на неё с предложением вышла Всероссийская федерация лёгкой атлетики. Спортсменка также рассказала, что она ещё успела попробовать, что могла бы с этим сравнить.
«Frame up strip. После Олимпиады я месяц танцевала, потом мы выложили видео. Мне очень нравится. Очень сильно Олимпиада повлияла на моё изменение. Взросление шло всегда, с годами, а изменение было резкое. Но, наверное, всё-таки вместе», — подчеркнула Трусова.
Ранее Трусова рассказала, как начались её отношения с Кондратюком.