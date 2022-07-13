Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме с 27 по 28 августа.
Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме
  • РИА Новости

«Королева «квадов» приглашает вас на свой первый мастер-класс TRU2.0VA в Стокгольме», — говорится в сообщении на сайте организатора мероприятия Loop Sport.

На Олимпийских играх в Пекине Трусова завоевала серебро. После объявления результатов фигуристка начала плакать, заявив, что больше никогда не выйдет на лёд. Спортсменка больше не принимала участия в соревнованиях, при этом она подчеркнула, что слова были сказаны на эмоциях.

Ранее Трусова раскрыла свой секрет успеха.

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