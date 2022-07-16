Трусова и Щербакова поступили в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний
- РИА Новости
Об этом сообщается на официальном сайте университета.
Напомним, Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Щербаковой.
13 июля стало известно, что Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме с 27 по 28 августа.
Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что окончила Смоленский государственный университет спорта.