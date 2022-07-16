Трусова и Щербакова поступили в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний

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Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова поступили в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ) без прохождения вступительных испытаний.
Трусова и Щербакова поступили в РГУФКСМиТ без вступительных испытаний
  • РИА Новости

Об этом сообщается на официальном сайте университета.

Напомним, Трусова завоевала серебро на Олимпийских играх в Пекине, уступив в борьбе за золото своей подруге по команде Щербаковой.

13 июля стало известно, что Трусова проведёт четыре мастер-класса в Стокгольме с 27 по 28 августа.

Ранее олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что окончила Смоленский государственный университет спорта.

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