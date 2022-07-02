Гимнастка Мельникова окончила Смоленский государственный университет спорта

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Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова сообщила, что окончила Смоленский государственный университет спорта.
Гимнастка Мельникова окончила Смоленский государственный университет спорта
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Защитила диплом на отлично. Я благодарна всем, кто помог мне приобрести те знания о спорте, которые я сейчас имею», — написала Мельникова в своём Telegram-канале.

По её словам, дальше она намерена поступить в магистратуру. Мельникова призналась, что совмещать физическую работу в полном объёме и умственную невероятно тяжело.

Напомним, что на Олимпийских играх в Токио гимнастка завоевала золотую и две бронзовые медали. На осеннем чемпионате мира Мельникова победила в многоборье, а также завоевала серебряную и бронзовую медали.

Ранее Ирина Винер-Усманова заявила, что боится за будущее мировой художественной гимнастики.



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