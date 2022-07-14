Мишин считает, что Плющенко может играть в футбол на профессиональном уровне
- РИА Новости
«Женя играет в футбол профессионально, так что он может играть не в какой-нибудь любительской лиге, а на профессиональном уровне. Желаю, чтобы он и своей игрой принёс радость и себе, и людям», — цитирует Мишина ТАСС.
Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.
Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.
Ранее глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, кого хочет пригласить в клуб Медиалиги.