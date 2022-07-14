Мишин считает, что Плющенко может играть в футбол на профессиональном уровне

Заслуженный тренер России Алексей Мишин высказал мнение, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко может выступать на профессиональном уровне в футболе.

«Женя играет в футбол профессионально, так что он может играть не в какой-нибудь любительской лиге, а на профессиональном уровне. Желаю, чтобы он и своей игрой принёс радость и себе, и людям», — цитирует Мишина ТАСС.

Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.

Медиалига и Московский кубок селебрити являются любительскими турнирами, для участия в которых также приглашаются блогеры и другие известные личности.

Ранее глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал, кого хочет пригласить в клуб Медиалиги.