Камил Гаджиев рассказал, кого хочет пригласить в клуб Медиалиги

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Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев сообщил, кого он хочет видеть в клубе Медиалиги.
Камил Гаджиев рассказал, кого хочет пригласить в клуб Медиалиги
  • РИА Новости

«Участниками команды в основном будут представители организации Fight Nights, хотим создавать конкуренцию за счёт собственных кадров. Я считаю, что это наиболее справедливо, потому что, если команда называется Fight Nights, в ней не должны играть футболисты со стороны. За редким исключением, когда это известные люди из мира спорта, которые являются нашими друзьями», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что поэтому хочет пригласить на пост тренера Александра Мостового. По его словам, также рассматривается приглашение в команду Медиалиги известных футболистов и хоккеистов.

53-летний Мостовой завершил спортивную карьеру в 2005 году. Футболист выступал за московский «Спартак». В составе столичного клуба он стал двукратным чемпионом СССР. Также Мостовой играл за «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес».

Ранее Плющенко сообщил, что ведёт переговоры об участии в футбольной Медиалиге.

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