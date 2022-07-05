Возвращение Тутберидзе, признание в любви Загитовой и платья Косторной: что обсуждают в мире фигурного катания

Этери Тутберидзе вернулась в Москву после отпуска в США и возобновила работу со своими подопечными. Александра Трусова оформила дубль в шуточном матче с футболистами ЦСКА. Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала о платьях Алёны Косторной для нового сезона. 81-летняя Тамара Москвина на сборе в Сочи показала ученикам, как правильно прыгать через скакалку. А защитник сборной Японии Сэи Муроя признался в любви Алине Загитовой. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Возвращение Тутберидзе

Едва ли не главным событием прошедшей недели в мире фигурного катания стало возвращение из США Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России задержалась в отпуске, и на этом фоне стали появляться слухи, что она якобы может остаться за океаном навсегда. Даже опровержения от Татьяны Тарасовой и Рената Лайшева не могли погасить разгоревшийся огонь. В какой-то момент у прославленного тренера, кажется, не выдержали нервы от непрекращающихся вопросов, на один из которых она отреагировала довольно резко.

«Вы вообще тронутые умом, что ли? Она разве говорила, что там останется? Кто-то это придумал. Она никогда не собиралась оставаться, как вам не стыдно. Прекратите высказывать свои мысли вслух, мы знаем, как вы можете очернить человека», — заявила Тарасова.

Точка была поставлена в четверг, 30 июня, когда Тутберидзе прилетела в Москву. А уже в пятницу она приступила к работе на сборах своей группы в Новогорске.

«Этери Георгиевна сейчас с девчонками, все вместе тренируются. Всякие слухи о ней — ерунда. У неё всё в порядке, все в строю, она тренирует своих учеников», — рассказал хореограф Илья Авербух.

Новые программы и сборы

С возвращением Тутберидзе её фигуристки приступили к постановке программ на будущий сезон. Так, для новой короткой Камилы Валиевой была выбрана музыка из фильма «Интерстеллар». В треке будут объединены Tick-Tock Ханса Циммера и Cornfield Chase в исполнении Дориана Марко.

«Внутри программы вас ждёт послание», — написал в соцсети хореограф Даниил Глейхенгауз.

Выбранная композиция вызвала положительный отклик среди специалистов. Например, тренер и хореограф Бетина Попова отметила, что она подходит для фигурного катания.

«Музыка сильная, известная и многогранная. Камила в ней точно будет выглядеть органично», — цитирует бывшую фигуристку ТАСС.

О новых программах Анны Щербаковой пока ничего не известно, но олимпийская чемпионка подготовила показательный номер, с которым выступит на шоу Авербуха «Чемпионы» в Сочи. Постановкой занимался сам хореограф. По его словам, он получился философским: фигуристка выйдет на лёд под стихи Булата Окуджавы.

«Мы сделали очень красивый, проникновенный номер. Уверен, зрители его обязательно оценят, даже на тренировке он выглядит сногсшибательно. Это было потрясающее совместное творчество. Аня прекрасна!» — написал Авербух в своём Telegram-канале.

В целом работа по подготовке к сезону кипит во всех тренерских штабах. Так, группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына провели плодотворный сбор в Кисловодске.

Тамара Москвина и её подопечные работают в Сочи. На одном из занятий прославленный специалист, которому недавно исполнился 81 год, продемонстрировала воспитанникам, как нужно прыгать через скакалку.

«Осаночка, улыбочка. Даже не запыхалась», — подчеркнула Москвина.

В Сочи сбор провела и команда Алексея Мишина. Через месяц они планируют отправиться на высокогорье в Куршевель. Как рассказала Татьяна Мишина, их группа старается выезжать в одно и то же место каждый год, так как тренировки там полезны для выносливости.

«Надеемся, всё состоится: сложностей с логистикой достаточно, но, скорее всего, всё получится», — сказала тренер.

Она также отметила, что программы ведущих спортсменов — и Елизаветы Туктамышевой, и Михаила Коляды, и Евгения Семененко — уже готовы, теперь основная задача состоит в оттачивании их исполнения.

Платья Косторной

Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, что сошьёт для Алёны Косторной оба платья для соревновательных программ нового сезона. Как отметила специалист, она обсуждала вопрос будущего дизайна с наставницей фигуристки Еленой Буяновой.

«У всех разные вкусы, и мне хотелось понимать, в чём тренер желает видеть Алёну. Я сразу уловила её настроение. Что и вырез надо побольше, и ноги чтобы видно было. Елена Германовна сказала: «Девушка взрослая, красивая, пусть всё будет видно», — поделилась Куклычёва.

Дизайнер сшила для чемпионки Европы 2020 года уже три платья: синее — для номера под песню Севары «Там нет меня», голубое — ему на смену, поскольку предыдущее не понравилось Буяновой, а также красный наряд для номера «Харли Квин». Именно последняя работа больше всего понравилась самой фигуристке: она сказала, что «платье — огонь».

Дизайнер призналась, что могла не уложиться в срок с пошивом, но спортсменка отнеслась к этому с юмором.

«В самом начале работы я сказала ей, что времени у нас мало, боюсь не успеть. Она говорит: «Да как-нибудь на мне заколем, приколем булавками, ничего страшного». Она немного авантюристка. Позитивная, классная, весёлая, и мне кажется, это и по выступлениям видно», — поделилась Куклычёва.

Загитова — о любимых брендах и благотворительности

Пока Косторная готовит новые наряды к сезону, Алина Загитова «выгуливает» свои на светских мероприятиях. 30 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой состоялась церемония вручения международных премий в области спорта и букмекерства Премия РБ — 2022. Олимпийская чемпионка прибыла туда в стильном комплекте из чёрных брюк, корсета того же цвета и синего пиджака. При этом фигуристка призналась, что большую часть её гардероба по-прежнему составляет спортивная одежда, а из светских брендов она предпочитает Saint Laurent и Prada.

На мероприятии Алина присутствовала в качестве амбассадора фонда «Футболка дарит жизнь», и этот элемент её одежды был выставлен на аукцион наряду с именными коньками.

«Занимаюсь благотворительностью не только для животных. Это касается и детей в детских домах: отдаю игрушки, помогаю им финансово. Есть также один ребёнок с онкологией, которому я регулярно жертвую деньги на лечение. Надеюсь на его выздоровление и что всё будет хорошо», — сказала Загитова в беседе с RT.

А недавно Алина получила необычное признание в любви от защитника сборной Японии по футболу Сэи Мурои. Сейчас он играет за немецкий «Ганновер-96» вместе с выросшим в России камерунцем Гаэлем Ондуа, который учит его русскому языку. В одном из видео, опубликованном в Telegram-канале Ондуа, Мурои демонстрирует свои успехи.

«Привет! Я из Японии. Мне нравятся люди из России. Я люблю Загитову», — сказал футболист.

Дубль Трусовой на футбольном поле

Фигуристки из группы Тутберидзе — Анна Щербакова, Александра Трусова, Камила Валиева, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян — побывали на тренировке футбольного ЦСКА. Они не только понаблюдали за коллегами, но и сами вышли на поле. Девушки провели матч против Ивана Облякова и Игоря Дивеева, а в роли их наставника выступил Константин Кучаев. В результате они обыграли армейцев со счётом 2:1. Дублем в импровизированном матче отметилась Трусова. Уступившим футболистам пришлось в качестве наказания исполнить аксель.

Спортсменки остались в восторге от нового опыта, а вот Тарасова с опасением отнеслась к подобным экспериментам.

«Я думаю, каждая фигуристка может пробовать развиваться и в дополнение к фигурному катанию. Всё равно мы все занимаемся разным. У нас многие ребята в лёгкой атлетике, которая входит в каждодневные занятия. Когда человек живёт, он во всём себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не сто́ит, потому что это ноги, а ноги нужно беречь», — цитирует Тарасову РБК-Спорт.