Загитова провела спарринг с боксёром Саитовым

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта.

Перед боксёрским мастер-классом ведущий мероприятия по ошибке объявил Загитову как Камилу Валиеву. Также он представил фигуристку как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.

Изначально боксировать с Загитовой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Саитов поделился ожиданиями от показательного боя с Загитовой.