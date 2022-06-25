Загитова провела спарринг с боксёром Саитовым
- РИА Новости
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Перед боксёрским мастер-классом ведущий мероприятия по ошибке объявил Загитову как Камилу Валиеву. Также он представил фигуристку как олимпийскую чемпионку в командных соревнованиях, хотя фигуристка выиграла своё единственное золото Игр в турнире одиночниц.
Изначально боксировать с Загитовой должен был олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.
Напомним, что 20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.
Ранее Саитов поделился ожиданиями от показательного боя с Загитовой.