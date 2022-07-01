ТАСС: Тутберидзе приступила к работе с фигуристами на сборе в Новогорске

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе приступила к работе со своей группой в подмосковном Новогорске.

«Этери Георгиевна сегодня вышла на лёд, работает со своими спортсменами», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что журналист Дэйв Лис заявил о готовности 48-летней наставницы продолжить свою деятельность в США. Он отметил, что, несмотря на желание, российский специалист не сможет переехать за океан из-за большого количества учеников в России.

Тутберидзе находилась в США, где живёт и тренируется её дочь Диана Дэвис со своим партнёром Глебом Смолкиным.

В группе Тутберидзе занимаются олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призёр Игр Александра Трусова, победительница командного олимпийского турнира Камила Валиева.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Смолкин и Дэвис поженились в США.