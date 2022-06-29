Щербакова, Валиева и Трусова сыграли в футбол с игроками ЦСКА

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Российские фигуристки команды Этери Тутберидзе посетили тренировку ЦСКА.

«Сегодня у нас в гостях побывали лучшие фигуристки мира», — написала пресс-служба ЦСКА.

Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова, Майя Хромых, Дарья Усачёва и Аделия Петросян сыграли товарищеский матч с Иваном Обляковым, Игорем Дивеевым и Константином Кучаевым.

Напомним, что товарищеская встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00.

Ранее Владимир Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом».

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