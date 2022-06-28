Федотов высказался о предстоящем матче ЦСКА с «Зенитом»

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от товарищеского матча с «Зенитом».

«Все команды амбициозные. Мы видим, насколько интересно и содержательно проходят игры. Никто не хочет уступать, мы уже видели две ничьи, и только в сериях пенальти «Зенит» одержал две победы. За время турнира мы получим много информации и проверим наработки», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

Встреча между ЦСКА и «Зенитом» пройдёт 29 июня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 20:00 мск.

Напомним, что 15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее ЦСКА потерпел поражение от «Велеса» в дебютном матче Федотова во главе армейцев.

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