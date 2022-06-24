ЦСКА потерпел поражение от «Велеса» в дебютном матче Федотова во главе армейцев

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Московский ЦСКА проиграл в товарищеском матче с «Велесом» в первом матче Владимира Федотова во главе красно-синих.
ЦСКА потерпел поражение от «Велеса» в дебютном матче Федотова во главе армейцев
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Игра прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

В составе «Велеса» мячи забили Ираклий Логуа (33-я минута) и Данила Ежков (66-я).

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее защитник красно-синих Игорь Дивеев прокомментировал процесс тренировок с приходом Федотова.

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