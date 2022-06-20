Дивеев рассказал, что изменилось в подготовке ЦСКА при Федотове

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал процесс тренировок с приходом нового главного тренера Владимира Федотова.

«Да, это действительно так. Нагрузки увеличились, бега стало больше. Но ничего, живы-здоровы, будем продолжать готовиться к сезону. Впереди интересный сезон, очень надеюсь, что ЦСКА выступит успешно», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА.