Федотов рассказал, как его приняли в ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, как его приняли в московской команде.

«Всё хорошо, всё отлично. Хорошая, прекрасная атмосфера на тренировках. Парни работают с утроенной энергией. Тренировки должны приносить радость и понимание того, что это необходимая вещь», — цитирует Федотова пресс-служба клуба.

15 июня было объявлено об уходе из клуба Алексея Березуцкого, его помощников Василия Березуцкого и Григория Бабаяна. Сразу же стало известно о назначении на пост главного тренера ЦСКА Владимира Федотова. Под его руководством «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22.

Ранее Федотов рассказал, что решил возглавить ЦСКА благодаря примерам Газзаева и Слуцкого.