Дискриминация Щербаковой, фотосессии Медведевой, тату Косторной и Даниеляна: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова отпраздновала 18-летие под песню «Руки Вверх!» и попробовала новый вид лёгкой атлетики — прыжки с шестом. Алёна Косторная и Артур Даниелян намекнули на романтические отношения, показав парные татуировки. ISU не включил Анну Щербакову в фотоподборку, посвящённую празднованию Международного олимпийского дня, чем возмутил не только российских, но и зарубежных поклонников. Евгений Плющенко отказался тренировать Анастасию Зинину, а Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро в очередной раз опровергли слухи о завершении карьеры. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

День рождения Трусовой

Александра Трусова 23 июня отпраздновала свой 18-й день рождения. Как рассказала спортсменка, первые поздравления она получила от своего молодого человека, Марка Кондратюка, а потом — от родителей. Какого-то большого торжества серебряный призёр пекинской Олимпиады не устраивала, так как находится на сборе в Новогорске.

Партнёры и тренеры поздравили её прямо на льду под композицию «Забирай меня скорей» группы «Руки Вверх!», а затем Сашу ждала привычная рутина — занятия хореографией и прыжки. Но всё-таки нашлось в этот день место и для чего-то нового и необычного. В свой праздник Трусова вместе с Камилой Валиевой, Владимиром Морозовым, Дарьей Усачёвой и Морисом Квителашвили училась прыгать с шестом и метать копьё.

Ранее Саша уже приняла участие в соревнованиях по лёгкой атлетике в «Лужниках». Тогда она призналась, что хотела бы попробовать свои силы в прыжках с шестом, но побаивается. Видимо, любопытство в конечном счёте пересилило страх. У фигуристки получилось наладить разбег и отталкивание... и даже взлететь на маты. Неплохо, по словам чемпиона России 2020 года Николая Орлова, фигуристы справлялись и с копьём.

«Все они трудолюбивые, внимательно слушали наши указания и с первого раза начали правильно делать то, что мы им говорили», — отметил атлет, рассказывая о мероприятии.

А после тренировки именинница отправилась на встречу с фанатами, которые завалили её цветами и подарками.

«18 лет исполняется раз в жизни. И благодаря вам всем я запомню этот день навсегда! Спасибо за поздравления, сюрпризы, тёплые слова, пожелания и вашу любовь! О таком замечательном дне рождения я только мечтала!» — написала фигуристка у себя в Telegram-канале.

Роскошные фотосессии Медведевой

Одним из любимых занятий Евгении Медведевой, кажется, стали съёмки. На минувшей неделе фигуристка поделилась снимками сразу с двух весьма откровенных фотосессий. В первой она позирует в нижнем белье и чёрном пиджаке, а во второй — в бежевом бюстье и расстёгнутых джинсах. Оба поста в Telegram-канале спортсменки, разумеется, собрали по несколько сотен восторженных комментариев.

Но помимо съёмок, Евгения успевает делать ещё множество вещей. Так, недавно она защитила диплом на тему «Влияние современного инвентаря на технику исполнения элементов в фигурном катании на коньках» в РГУФКСМиТ.

«Кто знает, может, в будущем и тренером удастся поработать по фигурному катанию?» — написала двукратная чемпионка мира.

А в воскресенье экс-чемпионка мира провела открытый урок по йоге в усадьбе Царицыно совместно с профессиональным преподавателем. На мероприятии присутствовало около 80 тыс. человек. По его окончании Евгения призналась, что раньше занималась йогой лишь «пару раз».

«Когда позвали сюда, согласилась, мне понравилось. Надеюсь, не только мне. Сначала было тяжело, на 15-й минуте втянулась. Самая сложная поза? Планка!» — заявила девушка.

Кроме того, Евгения поделилась ближайшими планами. Она собирается сконцентрироваться на катании и танцах, которыми недавно начала заниматься.При этом новых программ в ледовых шоу от неё ждать не стоит — спортсменка будет катать те, что были поставлены ещё весной. А по ходу сезона она планирует появляться на соревнованиях, организованных ФФККР, и, возможно, комментировать их.

Достойный ответ Щербаковой

23 июня отмечается Международный олимпийский день, но ознаменовался он не только поздравлениями и чествованием олимпийцев, но и крайне некрасивым поступком со стороны ISU. В своих соцсетях организация разместила подборку фотографий чемпионов Пекина-2022, где нашлось место для французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, китайцев Суй Вэньцзин и Хань Цуна и американца Нэйтана Чена. А вот вместо победительницы в женском одиночном катании Анны Щербаковой в коллаже оказалась японская фигуристка Каори Сакамото, которая стала лишь бронзовым призёром соревнований.

Это вызвало волну недоумения и возмущения не только среди российских любителей фигурного катания, но и у иностранцев. У публикации ISU в Twitter сотни комментариев, где едва ли не в каждом втором в разных вариациях повторяется один и тот же вопрос: «Вы забыли, кто стал олимпийской чемпионкой Пекина?»

Илья Авербух, комментируя произошедшее, назвал поведение ISU вершиной глупости. По его словам, вклад российских и советских спортсменов в развитие фигурного катания, а также в становление самой международной федерации, переоценить невозможно.

«Он огромен, и слава фигурного катания, его история во многом связаны именно с российскими именами, более 50 лет. Глупость и показатель слабости, я никак иначе назвать не могу», — сказал Авербух.

В свою очередь, президент ФФККР Александр Горшков задался вопросом, кто в ISU принимал такое решение и с какой целью. По его мнению, такой акт не просто направлен против Анны, но и ставит под сомнение результаты соревнований фигуристов на Играх в Пекине и тем самым серьёзнейшим образом дискредитирует организацию и компрометирует МОК как главного организатора спортивного события.

«Очень надеюсь, что данная ситуация будет должным образом разъяснена и олимпийской чемпионке Анне Щербаковой будут принесены извинения», — сказал Горшков.

Не осталась в стороне от происходящего и сама фигуристка, которая опубликовала в своих соцсетях достойный ответ.

«Мне 18 лет, и 15 из них я отдала фигурному катанию. Я верю, что в спорте все равны. После недавнего поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран мира. Спасибо вам! Это значит, что спорт всё-таки объединяет», — написала Аня.

Интригующие татушки Косторной и Даниеляна

Кажется, в фигурном катании родилась ещё одна пара. И речь идёт вовсе не о парном катании или танцах на льду. На днях Алёна Косторная опубликовала в соцсети фотографию, на которой изображены две руки — мужская и женская — с парными татуировками персонажей известного диснеевского мультфильма «Лило и Стич» и сердечками.

«К чему бы это...» — загадочно подписала снимок фигуристка.

Также по теме Эксперименты Трусовой, обида Косторной и амбиции Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания Александра Трусова поделилась историей зарождения романтических отношений с Марком Кондратюком, а Алёна Косторная призналась, что её...

После этого Косторную запечатлели на тренировочном сборе, и на её левой руке заметна та самая татуировка. Фанаты тут же припомнили, что недавно за кулисами шоу Евгения Плющенко Алёна много времени проводила в компании Артура Даниеляна. А спустя некоторое время спортсмен опубликовал в своём Telegram-канале несколько селфи, украшенных сердечками, на одном из которых явно просматривается синий Стич — такой же, как на фото Косторной.

«Точно они с Алёной встречаются», — сделали вывод подписчики.

Даниелян и Косторная тренируются в группе у Елены Буяновой, но общаются довольно давно. Ещё год назад спортсменка показывала ролик с танцем, который они исполняли вместе.

«Танцевальные поддержки были, теперь выходим на новый уровень», — написала тогда спортсменка.

Кстати, на днях Алёна в беседе с подписчиками в сети призналась, что ей интересно было бы попробовать себя в парном катании.

«И могу с уверенностью сказать, что ещё покатаюсь», — отметила она.

Также фанаты спросили фигуристку, есть ли у неё девиз. Она ответила, что есть и не один.

«Неважно, что ты делал и как выглядел в этот момент — главное, что в ту секунду ты был счастлив». И «Ай, ладно, погнали — живём один раз», — написала Алёна.

Слухи о Загорски и Гурейро

Слухи о личной жизни фигуристов по популярности уступают, пожалуй, лишь разговорам о возможной смене тренера или о завершении карьеры. Так, уже не в первый раз в прессе появляются сообщения о том, что Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро готовы повесить коньки на гвоздь. В очередной раз об этом заговорили после того, как танцоров не включили в список сборной страны на грядущий сезон. Как заявил источник РИА Новости, это означает, что спортсмены перестанут получать зарплату от Министерства спорта.

«Ну разве может француженка, которая снимает здесь квартиру, жить, не получая ни копейки? Не может. Она и так платила сама за квартиру, ей никто не помогал, федерация не помогала. Это и стало причиной того, что они не станут продолжать профессиональную карьеру. За так они кататься не хотят», — приводит слова источника агентство.

Однако Джонатан в очередной раз опроверг циркулирующие слухи и объяснил, с чем связано то, что пара пока не приступила к работе над новыми программами.

«У нас был тяжёлый сезон, Тиффани до сих пор до конца не восстановилась. Поэтому в нашей ситуации было бы странно спешить делать программы, тем более что с международным календарём на предстоящий сезон пока мало ясности. Но вопрос окончания карьеры мы не ставим. И нам очень не хотелось бы, чтобы такие вещи за нас решали СМИ», — приводит слова Гурейро ТАСС.

Разрыв академии Плющенко и Зининой

Это межсезонье в фигурном катании оказалось богатым на переходы талантливых юниоров. Так, к Светлане Соколовской от Сегея Давыдова пришла Софья Самоделкина и от Этери Тутберидзе — Николай Колесников. Егор Рухин из «Хрустального» отправился сначала в «Ангелы Плющенко», но надолго не задержался и перебрался к Александру Волкову.

И вот новый разлад: команда Плющенко объявила о расставании с перспективной юниоркой Анастасией Зининой из-за «нарушения спортивной дисциплины». По словам двукратного олимпийского чемпиона, фигуристка была травмирована, ей было запрещено выполнять прыжки, но она не слушалась тренеров, а делала так, как велела ей мама.

«В сложившейся ситуации мы за её здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении Зининой. В нашем виде спорта хватает прецедентов, когда спортсмены заканчивали со спортом из-за своей самостоятельности или влияния родителей. В нашей академии такие вещи неприемлемы», — приводит объяснения Плющенко ТАСС.

Теперь спортсменка, в активе которой есть четверной тулуп, будет тренироваться в клубе «Армия фигурного катания» под руководством Алексея Василевского.

«Настя пришла к нам с травмой. Сейчас она под присмотром врача, который нашёл истинную проблему, но тренировочный процесс не останавливается. Наша работа построена на позитиве, человеческом факторе и человеческом отношении. Мы не думаем о плохом. Настя — прекрасный человек, а мы сделаем всё, на что способны. Время покажет. Главное — здоровье и позитив», — сказал по этому поводу специалист.