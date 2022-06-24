Щербакова: мне не нравится желание детей выиграть Олимпиаду

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова рассказала, почему в детстве не ставила себе цель завоевать золотую медаль Игр.

«В детстве я не ставила перед собой цель стать олимпийской чемпионкой. Мне очень не нравится, когда маленькие дети говорят, что хотят выиграть Олимпиаду. Иногда это идёт от ребёнка искренне, но чаще всего это исходит от взрослых, которые убеждены, что это главная цель для любого спортсмена», — цитирует Щербакову The Owl Post.

По её словам, ребёнок в три-четыре года ставит перед собой цель и не понимает, что нужно сделать для её достижения. Фигуристка также отметила, что мечтать о победе на соревнованиях, конечно, можно, но дети не способны понять, что стоит за мечтой стать олимпийским чемпионом.

«Никто не знает, что будет потом и сколько боли и разочарования можно испытать от того, что детская мечта не сбылась. Внутри каждого спортсмена есть личность, и они должны сосуществовать», — добавила Щербакова.

18-летняя фигуристка является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного ЧМ-2021, трёхкратной чемпионкой России и чемпионкой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее Щербакова поделилась эмоциями после завоевания золота на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.