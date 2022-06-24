Щербакова: через несколько дней после ОИ-2022 внутри была абсолютная пустота

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова поделилась эмоциями после завоевания золота на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Через несколько дней после соревнований внутри была абсолютная пустота. Я не пыталась это исправить и даже не пыталась убедить себя, что должна что-то чувствовать», — цитирует спортсменку The Owl Post.

18-летняя фигуристка является чемпионкой мира 2021 года, победительницей командного ЧМ-2021, трёхкратной чемпионкой России и чемпионкой зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

Ранее Щербакова высказалась, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал размещать её фотографию в поздравлении рядом с изображениями других победителей Игр-2022 в Пекине.