Щербакова прокомментировала публикацию ISU без её фотографии среди чемпионов Игр-2022

Олимпийская чемпионка в одиночном катании Анна Щербакова высказалась о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) не стал размещать её фотографию в поздравлении среди изображений других победителей Игр-2022 в Пекине.

«Мне 18 лет и 15 из них я занимаюсь фигурным катанием. Я верю, что в спорте все равны. После поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Это значит, что спорт всё же объединяет», — написала Щербакова в социальных сетях.

Золотыми призёрами Олимпиады-2022 стали Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Однако ни один из российских фигуристов не попал в галерею чемпионов Игр в Пекине.

Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.











