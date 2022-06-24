Щербакова прокомментировала публикацию ISU без её фотографии среди чемпионов Игр-2022
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«Мне 18 лет и 15 из них я занимаюсь фигурным катанием. Я верю, что в спорте все равны. После поста ISU я получила много добрых сообщений от людей из разных стран. Это значит, что спорт всё же объединяет», — написала Щербакова в социальных сетях.
Золотыми призёрами Олимпиады-2022 стали Щербакова, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина — Александр Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Однако ни один из российских фигуристов не попал в галерею чемпионов Игр в Пекине.
Ранее серебряный призёр Олимпиады Илья Авербух прокомментировал решение Международного союза конькобежцев (ISU) убрать российских фигуристов из галереи чемпионов Игр 2022 года в Пекине.