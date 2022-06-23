Трусова: первым с днём рождения поздравил Кондратюк

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Серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова празднует своё 18-летие.
Трусова: первым с днём рождения поздравил Кондратюк
  • РИА Новости

«Я очень рада. После Олимпиады я ждала этого дня рождения. Очень рада этому дню. Самым первым поздравил Марк, потом родители», — рассказала Трусова в эфире Первого канала. 

Весной в прессе появились слухи о романтических отношениях между спортсменами, а затем Трусова и Кондратюк сами подтвердили данную информацию.

На Играх 2022 года Трусова завоевала серебро в женском одиночном катании.

Ранее команда Этери Тутберидзе в стихах поздравила Трусову с 18-летием.

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