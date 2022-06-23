Команда Тутберидзе в стихах поздравила Трусову с 18-летием

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Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова празднует своё 18-летие.
Команда Тутберидзе в стихах поздравила Трусову с 18-летием
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Команда Этери Тутберидзе тепло поздравила фигуристку с днём рождения. 

«Тебя мы, Саша, с днём рожденья поздравляем!
Счастливой будь на жизненном пути!
Любовь и мир пусть душу согревают!
Побед, добра, удачи впереди!» — написала пресс-служба команды.

Напомним, что фигуристка на Олимпиаде в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова сохранила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев.

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