Команда Тутберидзе в стихах поздравила Трусову с 18-летием

Серебряная призёрка Олимпийских игр по фигурному катанию Александра Трусова празднует своё 18-летие.

Команда Этери Тутберидзе тепло поздравила фигуристку с днём рождения.

«Тебя мы, Саша, с днём рожденья поздравляем!

Счастливой будь на жизненном пути!

Любовь и мир пусть душу согревают!

Побед, добра, удачи впереди!» — написала пресс-служба команды.

Напомним, что фигуристка на Олимпиаде в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова сохранила лидерство в рейтинге Международного союза конькобежцев.