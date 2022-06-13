Эксперименты Трусовой, обида Косторной и амбиции Туктамышевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Александра Трусова поделилась историей зарождения романтических отношений с Марком Кондратюком, а Алёна Косторная призналась, что её задели слова Этери Тутберидзе о якобы несерьёзности травмы, из-за которой пришлось пропустить чемпионат России. Виктория Синицина вспомнила, как в детстве едва не утонула в Волге, а Елизавета Туктамышева заявила о намерении посягнуть на четверные лутц, сальхов и тулуп. Анна Щербакова после посещения Гран-при «Формулы-1» в Баку заявила о желании прокатиться за рулём без инструктора. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Приключения Трусовой

Всю неделю в центре внимания СМИ и публики находилась Александра Трусова, которая неожиданно для многих заявилась на легкоатлетический турнир по прыжкам в длину. Да, результат Русской Ракеты оказался не слишком высоким, хотя и достойным для абсолютного неофита, но своим начинанием она просто взорвала интернет.

Также по теме «Боялась падать в яму»: Трусова о дебюте в лёгкой атлетике, поддержке Кондратюка и новых правилах ISU Фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров в рамках Недели лёгкой атлетики в...

А после старта в «Лужниках» Саша отправилась прямиком на «ВТБ Арену», где прошло шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов». Там она тоже пошла на определённый разрыв шаблонов — встала в пару с Дмитрием Михайловым, и они даже исполнили высокую поддержку.

А ведь раньше серебряная медалистка Игр заявляла, что в парном катании себя не видит, потому что боится и не доверяет потенциальному партнёру, кто бы им ни был. Но теперь, по окончании олимпийского сезона, фигуристка открыта для любого нового опыта. И даже романтику Саша впустила в свою жизнь лишь после Игр в Пекине. Теперь она совсем не скрывает отношений с Марком Кондратюком.

«Просто из-за того, что я решила, что могу заниматься чем-то помимо фигурного катания, у меня появилась немного новая жизнь, я стала пробовать, начала общаться со многими людьми, включая Марка. Мы ещё на Олимпиаде гуляли все вместе, было очень интересно, просто общались, и так получилось», — рассказала Трусова о начале их романа.

После Москвы «Союз чемпионов» отправился в Краснодар, куда спортсменам пришлось добираться пять часов на автомобиле из Сочи. Во время одной из остановок Саша сфотографировалась в пшеничном поле. Вышло очень эффектно: её ярко-медные волосы прекрасно гармонируют с цветом закатного солнца.

Обида Косторной

Алёна Косторная в новом интервью снова рассказала о переходе от Этери Тутберидзе к Елене Буяновой, но на этот раз сделала акцент на эпизоде со своей травмой. Экс-чемпионка Европы из-за перелома руки пропустила чемпионат России, на котором проходил отбор на Олимпийские игры. Впоследствии её тренер заявила, что Алёна могла бы выйти на лёд и в гипсе — просто не захотела. Фигуристка призналась, что ей было очень обидно слышать подобные слова в свой адрес, так как гипс был настолько тяжёлым, что прыгать с ним было просто опасно — можно было упасть и лишь усугубить травму.

«Не дай бог (заработать. — RT) более крупный перелом, более долгое восстановление и лечение, спицы, операции. Это мне не нужно, оно того не стоит. Мне было обидно, что тренеры считали, будто у меня «какой-то пальчик сломан», цитирую. Хотя там был самый настоящий перелом», — приводит слова Косторной «Спорт-Экспресс».

Кстати, Алёна по-прежнему не отказывается от своих планов по окончании спортивной карьеры связать жизнь с медициной.

«Не могу загадывать, как получится. Попробую поступить на медицинский, если поступлю, попробую учиться. Если буду в течение двадцати лет сдавать эти экзамены и не будет получаться, то тогда пойму, что это не моё. Попробую себя в другой сфере», — поделилась фигуристка.

Происшествия Синициной

Отпуск на Мальдивах закончился для Виктории Синициной не только помолвкой с партнёром Никитой Кацалаповым, но и неприятной травмой руки. Как рассказала спортсменка, она упала с лестницы, где было всего две ступеньки.

«Поскользнулась и просто грохнулась плашмя. Было больно. Я видела, что ступенька была мокрая и скользкая, была очень аккуратна и не бежала, но не тут-то было. Прилетела на спину и руку, сделала себе неприятную травму. Но скоро всё будет в порядке, рука заживёт, я каждый день ей занимаюсь, так что всё супер», — поделилась Синицина в своём Telegram-канале.

Также по теме Помолвка Синициной и Кацалапова и гонки Нугумановой на спорткаре: что обсуждают в мире фигурного катания Никита Кацалапов сделал предложение руки и сердца Виктории Синициной, она ответила согласием. Алина Загитова задумалась о профессии...

А недавно она поделилась воспоминанием о том, как едва не утонула во время отдыха на Волге.

«Когда я была маленькой, мы почти каждое лето с родителями и их друзьями отправлялись на Волгу. Купались, ели арбузы и просто веселились. Но один раз меня чуть не потеряли… Я плавала в речке, было всё как обычно. А потом вдруг попала в какую-то воронку из воды, и меня начало туда затягивать. К счастью, папа это увидел и вытянул из неё. Отделалась только очень большим испугом. Но воду любить не перестала. Просто стала осторожнее потом», — написала фигуристка в VK.

Не обошлось без небольших приключений даже в романтической истории с предложением руки и сердца во время отпуска. Кольцо для помолвки оказалось велико девушке, несмотря на то что Никита провёл целое расследование, чтобы выяснить нужный размер.

«Когда я решил сделать Вике предложение, конечно, сразу подумал про кольцо. Но размер пальца я не знал и вообще не представлял, как это выяснить. Посоветовался с нашей общей знакомой. В итоге она выдумала какую-то фотосессию, наплела Вике про то, что ищет аксессуары и нужен размер её пальца. В общем, план удался. Вика даже ничего не заподозрила. Правда, потом оказалось, что она на безымянном пальце кольца никогда не носила, поэтому сказала размер среднего. Но ничего, всё поправим», — поделился фигурист в социальной сети.

Увлечение Щербаковой

Анна Щербакова побывала на этапе Гран-при «Формулы-1» в Азербайджане. Олимпийская чемпионка специально для этого прилетела на два дня в Баку. Она посетила первую практику, гонку «Формулы-2» и даже побывала внутри автомобильных боксов.

«Сегодня удалось посмотреть изнутри, как болидам делают те самые восстановительные процедуры. Очень впечатляет», — написала фигуристка в своём Telegram-канале.

Спортсменка, к слову, недавно начала обучение в автошколе, а побывав на настоящих гонках, захотела как можно скорее самостоятельно водить машину.

«Вау! Что я только что увидела? От таких гонок даже со стороны дух захватывает. Я как начинающий водитель наблюдала с особым интересом. Теперь ещё больше не терпится прокатиться за рулём. Но пока «гоняю» только под чутким контролем инструктора и с буквой У на крыше», — написала Анна в социальной сети.

Планы Туктамышевой

Бурные обсуждения вызвало принятое на этой неделе решение Международного союза конькобежцев о повышении возрастного ценза в фигурном катании. Многие отечественные специалисты сочли это целенаправленным ударом по России, но немало и тех, кто поддерживает нововведение.

Также по теме Не в цензе дело: почему для России вторично введение нового возрастного лимита в фигурном катании Увеличение возрастного ценза до 17 лет в фигурном катании сейчас не имеет для России особого значения. Куда большая проблема —...

И живой пример тому, что выступать на высочайшем уровне возможно и после 17 лет, — Елизавета Туктамышева. Императрица в свои 25 лет не только не задумывается о завершении карьеры, но и планирует освоить новые четверные прыжки.

«Хочу их прыгать, перебороть свой страх. Хочу попробовать вкрутиться в лутц, сделать сальхов, стабильно прыгать тулуп. Если на сборе в Армении я в плохом, немного расслабленном состоянии смогла прыгнуть тулуп, то возможны и другие четверные. Как говорит Алексей Николаевич, кто делает тройной аксель, тот в принципе может четверные сальхов и тулуп собрать», — цитирует Елизавету официальный сайт ФФККР.

Она подчеркнула, что хочет выжать из своего тела максимум, показать всё, на что способна. При этом экс-чемпионка мира планирует выучить четверные не для того, чтобы что-то доказать другим.

«Хочу доказать себе, что я это могу, что я сделала эти четверные в своём возрасте. Для меня это будет моя небольшая победа», — заявила Туктамышева.