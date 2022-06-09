Новый полёт Русской Ракеты: как Трусова дебютировала на легкоатлетическом турнире в Москве

Александра Трусова дебютировала на соревнованиях по лёгкой атлетике. Выступая в прыжках в длину, фигуристка улетела на 4,19 м и выполнила норматив второго юношеского разряда. По мнению консультировавшего спортсменку тренера Евгения Тер-Аванесова, этот результат можно считать достойным для абсолютного новичка. Также высоко оценили дебют призёра Олимпийских игр Ирина Привалова и Елена Соколова. Однако одна из соперниц фигуристки Анастасия Кукушкина посетовала на то, что вместе с именитой спортсменкой сектор покинули большинство журналистов и зрителей.

Дебют Александры Трусовой на соревнованиях по прыжкам в длину стал одним из самых ожидаемых событий в рамках Недели лёгкой атлетики, проходящей в эти дни в «Лужниках». И фигуристка оправдала ожидания своих поклонников. Она показала достаточно высокий результат для человека, прежде никогда не появлявшегося в секторе, в лучшей попытке улетев на 4,19 м. Он бы позволил ей претендовать на золотой значок ГТО и получить второй юношеский разряд.

Фигуристка появилась на стадионе за полчаса до начала соревнований в сопровождении исполняющей обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой, а также заслуженного тренера России Евгения Тер-Аванесова. Специалист сразу же принялся объяснять фигуристке азы этого вида. Главной задачей, как стало понятно по общению пары, было подобрать длину разбега и отработать попадание на планку.

Сразу обратило на себя внимание, что Трусова использовала не всю длину дорожки, как другие участницы, а начинала разбег аккурат посередине. Кроме того, серебряный призёр Олимпийских игр появилась в секторе в кроссовках, а не в шиповках. Как объяснил потом Тер-Аванесов, это было связано со стремлением уберечь спортсменку от травмы, так как использование специальной спортивной обуви требует более резких движений.

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Во время разминки Саша сделала лишь несколько попыток, но они получились не слишком удачными — с заступами. Причём первый из них показался просто огромным. Тем не менее спустя несколько минут девушка исправилась и оттолкнулась так, как нужно.

К моменту старта соревнований ближайшая к прыжковой яме трибуна заполнилась практически полностью, и Трусова получила активную поддержку фанатов. Но самым главным её болельщиком в этот день был Марк Кондратюк, который, конечно же, пришёл поддержать любимую девушку. Он расположился прямо в секторе, рядом с тренером и другими спортсменками, и подбадривал Александру перед выходом на дорожку.

Исполняя первую попытку, Саша заметно осторожничала: скорость разбега была не очень высокой и спортсменка изо всех сил старалась не заступить. Естественно, результат оказался весьма скромным — 3,80 м. После корректировок тренера Трусова улучшила его сразу на 14 см. «Идеально!» — прокомментировал попадание на планку судья соревнований. Но это был ещё не предел для Русской Ракеты: в третьей попытке она приплюсовала к результату ещё 16 см, а лучшим стал четвёртый прыжок — 4,19 м. Продолжать выступление дальше спортсменка не стала — торопилась на тренировку к вечернему шоу.

«Рада, что меня пригласили на этот турнир и мне удалось попробовать себя в прыжках в длину. Мне очень понравилось здесь, очень приятная атмосфера. Девочки очень отзывчивые, хорошо меня приняли, желали удачи», — рассказала журналистам фигуристка после выступления.

По словам Трусовой, выходя в сектор, она понятия не имела, что нужно делать: как разбегаться, как отталкиваться. В связи с этим Саша поблагодарила Тер-Аванесова, который на этот короткий соревновательный период стал её тренером. Также она призналась, что самым необычным в легкоатлетическом опыте стал песок.

«Я боялась падать в яму, так как там песок. Он мне сразу засыпался в кроссовки, и это очень необычно, у нас такого не случается, как вы понимаете», — заявила Трусова.

Тер-Аванесов, в свою очередь, комментируя работу с фигуристкой, отметил, что для него подобный опыт стал таким же необычным, как и для подопечной, ведь ему предстояло за короткое время объяснить Саше то, чему легкоатлеты учатся по 10—15 лет.

«Что ж, что-то получилось у нас. По крайней мере, Саша ни одного заступа не сделала, а это немало — прыгуны учатся этому по много лет. Она великая спортсменка, у неё есть чувство ритма, которое сыграло в её пользу. Подобрать разбег я ей помог, и получился прыжок на 4,19 м, что весьма неплохо для первого раза», — рассказал заслуженный тренер в разговоре с RT.

Также он поблагодарил спортсменку за то, что она приняла участие в соревнованиях и поучаствовала таким образом в продвижении лёгкой атлетики. При этом тренер не стал оценивать результат Трусовой с точки зрения возможного прогресса.

«Переходить в 17—18 лет в лёгкую атлетику достаточно поздно, и делать это человеку, который достиг высочайших результатов в фигурном катании, неоправданно. Я её сегодняшний опыт рассматриваю с другой точки зрения. Прогресс в спорте зачастую достигается на стыке разных видов. У легкоатлетов есть физическая подготовленность, в фигурном катании — техника, обучение элементам. И взаимопомощь, взаимопроникновение видов идёт на пользу и тому и другому. И есть ещё один момент. Сейчас лёгкая атлетика — своего рода изгой, нас никто не видит, никто не знает. И Саша помогла нам хоть немного изменить эту ситуацию, за что ей большое спасибо. Пусть кто-то называет это пиаром, но если это идёт на пользу нашему виду, то я только за», — подчеркнул Тер-Аванесов.

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Ирина Привалова же похвалила Александру за настоящий спортивный характер и выразила надежду, что новый опыт поможет ей и дальше прогрессировать в фигурном катании.

«Она мне понравилась. Чётко исполняет данные установки. Пришла, отмерила разбег и четыре раза попала на планку, каждый раз улучшая результат. Потенциал большой есть, если бы она тренировалась в лёгкой атлетике. От природы она очень прыгучая. Другое дело, что здесь есть своя специфика: на льду разогнался — и с места прыгаешь, а тут надо до конца бежать. Плюс приземление: здесь надо выбросить ноги и приземляться на пятую точку, а она этого никогда не делала и не стала делать. Но я думаю, этот опыт поможет ей в фигурном катании, может быть, теперь мы увидим и пятерные прыжки в её исполнении», — цитирует Привалову РИА Новости.

Вклад Трусовой в популяризацию лёгкой атлетики также отметила серебряный призёр лондонской Олимпиады в прыжках в длину Елена Соколова. По её мнению, не стоит обращать внимания на конкретные цифры в протоколе.

«Тут любой результат хороший. Если человек ни разу этим не занимался, первый раз пробовал, с чего-то же надо начинать. То, что она всё правильно сделала, по правилам разбежалась, не заступила ни разу, — это уже хорошо. Для любительского прыжка, как мне кажется, это неплохой результат. Не думаю, что много кто будет пробовать свои силы в лёгкой атлетике. Тут же ещё присутствует опасность травмы. Это Саша ничего не боится, она смелая, а вот другие спортсмены, тем более в возрасте, вряд ли будут пробовать для себя что-то новое», — приводит слова легкоатлетки «Чемпионат».

А вот одна из соперниц фигуристки Анастасия Кукушкина посетовала на то, что после завершения выступлений Александры сектор опустел.

«Трусова — крутая девчонка. Нам было понятно, что всё внимание будет приковано к ней. Она была второй на Олимпиаде. Это круто. Было немного неприятно, что после четвёртой попытки, как Саша ушла, все тоже ушли. Мы остались одни. Когда спортсменам требуется поддержка, хлопки, там оставались только наши тренеры», — отметила спортсменка.

Участие Трусовой не последний сюрприз Недели лёгкой атлетики. В пятницу в «Лужниках» пройдёт Golden Race — забег на 100 м, в котором примет участие целая россыпь звёзд российского спорта. Среди них олимпийские чемпионы Юрий Борзаковский, Никита Нагорный, Александр Легков, Вик Уайлд, чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко, футболист Денис Глушаков, а также спортивный журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев.