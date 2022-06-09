«Боялась падать в яму»: Трусова о дебюте в лёгкой атлетике, поддержке Кондратюка и новых правилах ISU

Фигуристка Александра Трусова приняла участие в соревнованиях по прыжкам в длину среди юниоров в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Спортсменка осталась довольна своим дебютом, но не придала особого значения показанному результату. Серебряный призёр Игр в Пекине призналась, что не боялась получить травму в секторе, поделилась впечатлениями от работы с тренером Евгением Тер-Ованесовым, а также прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) повысить возрастной ценз в фигурном катании.

— Саша, расскажите, как появилась идея принять участие в соревнованиях по лёгкой атлетике?

— Я сейчас пробую всё разное и новое для себя. Рада, что меня пригласили на этот турнир и удалось проверить себя в прыжках в длину. Мне очень понравилось здесь, на стадионе приятная атмосфера. Девочки отзывчивые, хорошо меня приняли, желали удачи. Говорили даже, мол, ты выходишь самая последняя, самая крутая. А я-то прыгать вообще не умею, ни разу в жизни не выступала. Так что их слова поддержки очень приятно было слышать.

— Как вы готовились к дебюту? Может быть, изучали в YouTube, как прыгают другие спортсменки?

— Нет, ничего не смотрела. Мне сказали, что меня тут потренируют, поэтому я ехала с таким расчётом: у меня будет тренировка, и после этого я выступлю.

— Евгений Михайлович Тер-Ованесов помог в этом смысле?

— Безусловно, очень помог. Я вообще не знала, как прыгать, разбегаться, толкаться. Он объяснил очень много. Я довольна, что в каждой попытке мне удавалось прыгнуть всё лучше. Рада, что всё сделала по правилам, без заступов. Правда, боялась падать в яму, так как там песок (смеётся). Он мне сразу засыпался в кроссовки, и это было очень необычно, у нас такого не случается, как вы понимаете.

— Как удалось не сделать заступов? Многие спортсмены годами это умение тренируют.

— Так получилось (смеётся). Мне показали, что нужно делать, я несколько раз попробовала. В начале два раза заступала, но на самих соревнованиях получилось так, как нужно.

Также по теме «Главное — не травмироваться»: чего специалисты ждут от дебюта Трусовой на легкоатлетическом турнире в Москве В четверг, 9 июня, Александра Трусова дебютирует на Неделе лёгкой атлетики в Москве. Фигуристка попробует свои силы в прыжках в длину....

— Рассчитывали на какой-то конкретный результат?

— Честно говоря, даже не знала, сколько все остальные прыгают, поэтому старалась просто прыгать как можно дальше.

— Какие ближайшие планы?

— Вообще, у нашей группы сейчас проходят сборы, но я пока их пропускаю, так как участвую в шоу. Но вообще, готовлюсь к сезону, тренируюсь. Всё увидите.

— ISU поднял возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях — как к этому относитесь?

— Я всегда соревнуюсь только с собой, и меня не касаются изменения в правилах. Буду выступать по тем, которые будут утверждены.

— В каких ещё видах спорта можем вас увидеть? Бокс или хоккей?

— В хоккей я на самом деле играю с семьёй. У меня два брата, и мы иногда вместе с папой выходим на лёд. Бывает, в футбол гоняем. Бокс я пробовала, когда тренировалась у Евгения Викторовича Плющенко. Танцы тоже. Ну, наверное, все видели (улыбается). В высоту прыгать вряд ли буду. С шестом было бы прикольно, но я боюсь оттуда упасть.

— Сегодня Марк Кондратюк пришёл вас поддержать. Как он отнёсся к этому начинанию?

— Не знаю. Он всегда поддерживает меня. Ему интересно: приехал посмотреть. Приятно.

— Ваши подруги по сборной не хотели составить компанию? Устроили бы соревнования среди фигуристок.

— Нет, участвовать никто не хотел. Но все задавали много вопросов, потому что это было необычной новостью. Хотя я не вижу в этом ничего особенного.

— Как тренеры отреагировали на ваше решение?

— Я была на тренировках на сборах два раза, но мы не разговаривали на эту тему. Они знают, что я сюда пришла. Наверное, можно сказать, никак не отреагировали.

— А не страшно было получить травму на непрофильных соревнованиях?

— Мне никогда не страшно получить травму. Олимпийский сезон прошёл, и я хочу пробовать новое независимо от возможных последствий.