«Главное — не травмироваться»: чего специалисты ждут от дебюта Трусовой на легкоатлетическом турнире в Москве
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Уже в четверг, 9 июня, серебряная призёрка пекинской Олимпиады Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в «Лужниках». Фигуристка попробует свои силы в прыжках в длину. Как призналась сама спортсменка, она сильно переживает перед стартом.
«Всё это очень вдохновляюще, потому что всегда интересно пробовать что-то новое, но и очень волнительно. Поэтому приходите в «Лужники» на Неделю лёгкой атлетики — поддержать меня и других прекрасных спортсменов», — цитирует Трусову РИА Новости.
Многие с нетерпением и с некоторой опаской ждут её выступления, поскольку спортсменка не просто пошла на серьёзный эксперимент, но и выбрала на первый взгляд чуждый ей вид спорта, в котором успеха, как правило, добиваются спортсмены с развитой мускулатурой. Как объяснил в комментарии RT заслуженный тренер СССР по лёгкой атлетике Валерий Куличенко, в фигурном катании и прыжках в длину задействованы совершенно разные группы мышц.
«На льду спортсменке нужны сильные ноги, чтобы прыгать и крутиться. Причём движение у неё идёт вверх. Кроме того, программа длится несколько минут. И накачать ноги можно разными способами. А в нашем виде важно обладать хорошей скоростью, чтобы разогнаться, и потом её уметь перевести в горизонтальный прыжок, который длится всего 10—15 секунд. Во-первых, это две совершенно разные работы организма. Во-вторых, задействованы другие мышцы. А у нас из этого делают шоу», — рассказал специалист.
Рассуждая о физиологии, Куличенко также отметил, что наука достаточно сильно продвинулась вперёд и по мышцам человека можно определить, каким именно спортом ему стоит заниматься.
«Если в них хорошо проходят окислительные процессы, то атлету подойдут виды, где важна выносливость. А есть мышцы, которые хороши для спринта и прыжков — всего, что связано со скоростью. Когда у меня Валерий Борзов выиграл на Олимпийских играх в 1972 году спринт 100 и 200 м, мы с трудом его уговорили сделать обследование. И оказалось, что у него 99% мышц именно такие», — добавил тренер.
Чемпионка мира в помещении 1995 года в тройном прыжке Иоланда Чен, в свою очередь, считает, что у Трусовой всё получится.
«Из всех наших фигуристок Саша, наверное, самая атлетичная. Очень любит физические упражнения, делает много сложных элементов. Прыгает высоко, хорошо, что мы не всегда видим у одиночниц. Она мне в этом плане очень близка. Люблю таких спортсменок, поскольку считаю, что фигурное катание, помимо музыки, красоты, скольжения и филигранного владения коньком, всё-таки спорт. А многооборотные прыжки, которые делают девочки, просто завораживают зрителей. Поэтому мне дико интересно, как выступит Трусова», — призналась Чен.
«Нахожусь в приятном предвкушении этого события. Наверное, даже больше интересно посмотреть на Сашу, чем на наших других девчонок. Мне кажется, она справится, потому что, когда я в детстве занималась фигурным катанием, бег и прыжки у нас входили в программу тренировок. Поэтому, думаю, она делает всё на достаточно хорошем уровне, судя по её достижениям в любимом виде спорта», — добавила собеседница RT.
При этом, по её мнению, совсем неважно, какого роста Трусова, поскольку в прыжках в длину решающую роль играют совсем другие качества.
«Данный вид подразумевает совершенно разных девушек... Рекордсменка мира Галина Чистякова даже немного ниже меня, а я небольшого роста. Та же Таня Скачко, бронзовый призёр Олимпийских игр, была совсем низенькой. Её называли Мячик. У нас важны хорошая скорость разбега и именно умение отталкиваться, та самая, в том числе и природная, прыгучесть. Поэтому и маленькие девочки тоже завоёвывают медали, если они талантливые», — отметила бывшая спортсменка.
Однако, каким бы ни был результат, самое важное для любого атлета — избежать травм. А для этого, по словам Чен, необходимо грамотно распределить силы и не отключать внимание.
«Для Саши это упражнение не новое, поскольку, уверена, она прыгает на тренировках. Тем не менее оно всё-таки не каждодневное. Поэтому ей, как профессионалу экстра-класса, необходимо быть максимально осторожной. Очень аккуратно рассчитывать силы. Попробовать для себя, как говорит молодёжь, по приколу. Но всё-таки прыгать «в зоне контроля». Очень осторожно, не отключать внимание. Главное — не травмироваться, а всё остальное, думаю, будет прекрасно», — отметила Чен.
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