Шубенков: на Мемориале братьев Знаменских почувствовал себя спортсменом-новичком

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Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков рассказал, какие ощущения испытал во время выступления на Мемориале братьев Знаменских после долгого перерыва из-за травмы ноги.
Шубенков: на Мемориале братьев Знаменских почувствовал себя спортсменом-новичком
  • РИА Новости

«Сравниваю ощущения с командным чемпионатом России. Долгий перерыв, травма, и хотя восстановился, немножко мандраж сыграл какую-то роль. Как будто я спортсмен-новичок, никогда не бегал и в первый раз пришёл на стадион», — заявил Шубенков журналистам.

Спортсмен одержал победу в беге на 110 м с барьерами с результатом 13,41 секунды. Вторым к финишу пришёл Филипп Шабанов (13,69), третье место занял Константин Шабанов (13,77).

Напомним, что в августе 2021 года 31-летнему атлету диагностировали частичный надрыв ахилла на левой ноге. Травму спортсмен получил во время разминки перед забегом первого круга на Олимпиаде в Токио.

Ранее Шубенков поделился эмоциями после победы на легкоатлетическом турнире.

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