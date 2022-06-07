Шубенков — о победе на Мемориале Знаменских: сезон набирает обороты, я обретаю уверенность

Чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Шубенков поделился эмоциями после победы на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.

«Сезон набирает обороты, я обретаю уверенность. Надо постепенно включаться, и каждый старт этому в помощь, особенно турнир с такой уютной атмосферой. Главное — есть прогресс. Но я бы хотел показать результат ближе к 13 секундам», — заявил Шубенков журналистам.

Спортсмен одержал победу в беге на 110 м с барьерами с результатом 13,41 секунды. Вторым к финишу пришёл Филипп Шабанов (13,69), третье место занял Константин Шабанов (13,77).

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на легкоатлетическом Мемориале братьев Знаменских.