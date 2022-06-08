Трусова: давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину

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Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Трусова прокомментировала своё участие в Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Трусова: давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину
  • РИА Новости

«Мне давно хотелось попробовать свои силы в прыжках в длину. Поэтому приходите в «Лужники» на Неделю лёгкой атлетики — поддержать меня и других прекрасных спортсменов. До скорой встречи», — приводит слова Трусовой РИА Новости.

Начало открытой тренировки Трусовой запланировано на 9 июня при участии олимпийской чемпионки и исполняющей обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Ирины Приваловой и заслуженного тренера России Евгения Тер-Аванесова.

Спортсменка должна принять участие в соревнованиях по прыжкам в длину.

Неделя лёгкой атлетики проходит с 7 по 13 июня в «Лужниках».

Ранее призёр чемпионата мира в тройном прыжке, а ныне спортивный комментатор Иоланда Чен назвала Трусову самой атлетичной из всех российских фигуристок.

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