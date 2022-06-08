Чен назвала Трусову самой атлетичной из всех российских фигуристок
- РИА Новости
«Потрясающая девочка. И я совершенно, если честно, не удивилась, когда узнала, что она хочет выступить в прыжках в длину. Из всех наших фигуристок Саша, наверное, самая атлетичная. Очень любит физические упражнения, делает много сложных элементов. Прыгает высоко, хорошо, что мы не всегда видим у одиночниц», — сказала Чен в интервью RT.
Ранее сообщалось, что программа открытой тренировки с участием Трусовой в рамках фестиваля «Неделя лёгкой атлетики» в Москве пока не утверждена.