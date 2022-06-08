Программа открытой тренировки Трусовой на Неделе лёгкой атлетики ещё не утверждена

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Программа открытой тренировки с участием серебряного призёра Олимпийских игр фигуристки Александры Трусовой в рамках фестиваля «Неделя лёгкой атлетики» в Москве пока не утверждена.
Программа открытой тренировки Трусовой на Неделе лёгкой атлетики ещё не утверждена
  • РИА Новости

«Программа открытой тренировки пока не утверждена. Планируется, что она пройдёт на 12-м поле Северного центра «Лужников», но каким будет формат, ещё будет решаться», — сообщили в ВФЛА ТАСС.

Напомним, что Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».

Ранее глава ВФЛА Привалова поддержала решение Трусовой выступить на турнире по лёгкой атлетике.

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