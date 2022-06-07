Привалова поддержала решение Трусовой выступить на турнире по лёгкой атлетике
- РИА Новости
«Я приветствую идею Трусовой принять участие в турнире, потому что сама занималась фигурным катанием. Это будет очень интересно», — цитирует Привалову «Газета.Ru».
17-летняя спортсменка примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».
Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.