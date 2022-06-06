Тарасова высказалась о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что серебряная призёрка Олимпиады в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.

«Она большой молодец. Почему ей не выступить, если есть способности и желание? У нас зимний вид спорта, свою физику мы делаем летом. Она привыкла к большим нагрузкам, ей всё пойдёт на пользу», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».

Ранее Тарасова оценила шансы сборной России вернуться на международные турниры.