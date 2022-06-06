Тарасова высказалась о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике

Короткая ссылка
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость, что серебряная призёрка Олимпиады в женском одиночном катании Александра Трусова выступит на Неделе лёгкой атлетики в Москве.
Тарасова высказалась о дебюте Трусовой в лёгкой атлетике
  • РИА Новости

«Она большой молодец. Почему ей не выступить, если есть способности и желание? У нас зимний вид спорта, свою физику мы делаем летом. Она привыкла к большим нагрузкам, ей всё пойдёт на пользу», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Трусова примет участие в Неделе лёгкой атлетики, которая пройдёт с 7 по 13 июня в «Лужниках», в дисциплине «прыжки в длину».

Ранее Тарасова оценила шансы сборной России вернуться на международные турниры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить