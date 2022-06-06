Тарасова считает невысокими шансы допуска российских фигуристов к международным стартам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила шансы сборной России вернуться на международные турниры.

«Шанс на то, что российские спортсмены будут допущены к стартам, есть, но очень маленький. Тренеры профессию не потеряют: они могут уехать в другие страны, и за ними весь мир поедет, это тоже надо понимать», — цитирует Тарасову ТАСС.

Напомним, что российские фигуристы пропустили чемпионат мира в Монпелье из-за отстранения ISU. Союз руководствовался рекомендациями Международного олимпийского комитета.

6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.

Ранее представитель Федерации фигурного катания на коньках России Сергей Свиридов на конгрессе ISU выступил с речью об отстранении спортсменов из-за политической ситуации в мире.