ФФККР: мы никогда не обвиняли спортсменов в том, что происходит в политическом мире
- РИА Новости
«Представители нашей федерации никогда не обвиняли спортсменов, официальных лиц в том, что происходит в политическом мире, потому что они ничего не могут сделать с этим. Спортсмены не вовлечены в это», — цитирует Свиридова «Матч ТВ».
Он также заявил, что ФФККР принимает участие в конгрессе, чтобы обсуждать фигурное катание, а не политику. Он отметил, что их цель — не конфликт, а развитие спорта.
Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.
Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.
Ранее Татьяна Тарасова высказалась о защите российских спортсменов в связи с ситуацией в мире.