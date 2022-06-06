ФФККР: мы никогда не обвиняли спортсменов в том, что происходит в политическом мире

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Представитель Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Сергей Свиридов на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) выступил с речью об отстранении спортсменов из-за политической ситуации в мире.
ФФККР: мы никогда не обвиняли спортсменов в том, что происходит в политическом мире
  • РИА Новости

«Представители нашей федерации никогда не обвиняли спортсменов, официальных лиц в том, что происходит в политическом мире, потому что они ничего не могут сделать с этим. Спортсмены не вовлечены в это», — цитирует Свиридова «Матч ТВ».

Он также заявил, что ФФККР принимает участие в конгрессе, чтобы обсуждать фигурное катание, а не политику. Он отметил, что их цель — не конфликт, а развитие спорта.

Напомним, что 6 июня в Пхукете стартовал конгресс ISU, который завершится 10 июня.

Международный союз конькобежцев отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборов в организации. Решение было принято путём тайного голосования.

Ранее Татьяна Тарасова высказалась о защите российских спортсменов в связи с ситуацией в мире.

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