ISU отклонил предложение Украины об отстранении России от выборов

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Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил предложение Украины об отстранении России от участия в конгрессе и выборах в организации.
ISU отклонил предложение Украины об отстранении России от выборов
  • AFP

По информации ТАСС, решение принималось тайным голосованием — 55 членов не поддержали предложение Украины, 48 были «за», 13 воздержались.

Ранее гендиректор ISU Фреди Шмид в начале заседания сообщил о желании Украины выставить соответствующую инициативу на голосование. Также представители Киева предложили не допускать россиян и белорусов к участию в выборах на посты в ISU.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит с 6 по 10 июня.

Ранее представители Украины потребовали отстранить Россию и Белоруссию от участия в ISU.

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