Представители Украины потребовали отстранить Россию и Белоруссию от участия в ISU
Как сообщает РИА Новости, гендиректор союза Фреди Шмид в начале заседания сообщил о желании Украины выставить соответствующую инициативу на голосование.
Кроме того, представители Киева предложили не допустить россиян и белорусов к участию в выборах на посты в ISU.
Конгресс Международного союза конькобежцев проходит с 6 по 10 июня.
Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал допуск российской делегации к участию в мероприятии в Пхукете (Таиланд) хорошим знаком.