Представители Украины потребовали отстранить Россию и Белоруссию от участия в ISU

Украинская делегация потребовала отстранить представителей России и Белоруссии от участия в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU).

Как сообщает РИА Новости, гендиректор союза Фреди Шмид в начале заседания сообщил о желании Украины выставить соответствующую инициативу на голосование.

Кроме того, представители Киева предложили не допустить россиян и белорусов к участию в выборах на посты в ISU.

Конгресс Международного союза конькобежцев проходит с 6 по 10 июня.

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал допуск российской делегации к участию в мероприятии в Пхукете (Таиланд) хорошим знаком.