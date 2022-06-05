Авербух считает допуск России к конгрессу ISU хорошим знаком

Серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух назвал допуск российской делегации к участию в конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Пхукете (Таиланд) хорошим знаком.

«Наш допуск к конгрессу ISU — хороший знак, фигурное катание Российской Федерации всегда имело очень сильные позиции. Будет здорово, если мы будем продолжать отстаивать их», — приводит слова Авербуха «Чемпионат».

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня.

Ранее заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что конгресс ISU не принесёт российскому фигурному катанию ничего хорошего.