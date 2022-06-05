Жулин призвал не ждать чуда для российских фигуристов от конгресса ISU

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не принесёт российскому фигурному катанию ничего хорошего.

«Конгрессы, неучастие наших спортсменов в турнирах, переходы фигуристов для выступления за другие страны — это абсолютная ерунда. Нужно время. Сейчас я уверен, что нас лишат всего, поэтому и не жду ничего от этого конгресса», — приводит слова Жулина ТАСС.

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет (Таиланд).

Ранее Жулин высказал мнение, что конгресс ISU не исключит ФФККР из своего состава, но не допустит российских спортсменов к участию в соревнованиях.