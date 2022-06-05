Жулин призвал не ждать чуда для российских фигуристов от конгресса ISU
- РИА Новости
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«Конгрессы, неучастие наших спортсменов в турнирах, переходы фигуристов для выступления за другие страны — это абсолютная ерунда. Нужно время. Сейчас я уверен, что нас лишат всего, поэтому и не жду ничего от этого конгресса», — приводит слова Жулина ТАСС.
ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет (Таиланд).
Ранее Жулин высказал мнение, что конгресс ISU не исключит ФФККР из своего состава, но не допустит российских спортсменов к участию в соревнованиях.