Жулин не верит в допуск российских фигуристов к международным стартам после конгресса ISU

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что конгресс Международного союза конькобежцев (ISU) не исключит Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) из своего состава, но не допустит российских спортсменов к участию в соревнованиях.
Жулин не верит в допуск российских фигуристов к международным стартам после конгресса ISU
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«Я думаю, в ISU нас оставят как страну, но всех соревнований лишат — не знаю даже, на сколько лет», — цитирует Жулина ТАСС.

По его мнению, не стоит забывать, что ISU находится под властью Международного олимпийского комитета (МОК). 

«Судя по тому, как развиваются события, думаю, не разрешат ни под каким статусом нигде выступать», — заключил Жулин.

ISU отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего конгресса ISU.

 

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