Тарасова: в ISU обязаны ответить, за что дисквалифицированы российские спортсмены

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от предстоящего конгресса Международного союза конькобежцев (ISU).
Тарасова: в ISU обязаны ответить, за что дисквалифицированы российские спортсмены
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Мы живём в стране, которая всегда побеждала или участвовала в победах. Мы не просто участвовали, мы развивали этот вид спорта. Они обязаны ответить на вопрос: за что дисквалифицированы все наши спортсмены, вся наша сборная? Пусть нам объяснят, в чём виноваты наши маленькие девочки», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Конгресс ISU пройдёт с 6 по 10 июня на острове Пхукет.

Ранее Тарасова прокомментировала возможное продление запрета на участие российских фигуристов в международных соревнованиях.

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