Тарасова: продление недопуска России к международным стартам убьёт фигурное катание
- РИА Новости
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«Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ. Нам изо всех сил заламывают руки, ломают жизнь спортсменам, но наши фигуристы будут радовать болельщиков и в России», — цитирует Тарасову Sport24.
Она подчеркнула, что от отсутствия россиян на международных стартах страдают все участники спортивного процесса.
Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за сборную Канады.