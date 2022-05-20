Тарасова: продление недопуска России к международным стартам убьёт фигурное катание

Короткая ссылка
Заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала возможное продление запрета на участие российских фигуристов в международных соревнованиях.
Тарасова: продление недопуска России к международным стартам убьёт фигурное катание
  • РИА Новости
  • © Нина Зотина

«Если Россию не допустят и в следующем сезоне, то это будет убийство фигурного катания. Хамство по отношению к нашим фигуристам не знает никаких границ. Нам изо всех сил заламывают руки, ломают жизнь спортсменам, но наши фигуристы будут радовать болельщиков и в России», — цитирует Тарасову Sport24.

Она подчеркнула, что от отсутствия россиян на международных стартах страдают все участники спортивного процесса.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что серебряный призёр Олимпийских игр в командном турнире российская фигуристка Наталья Забияко будет выступать за сборную Канады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить